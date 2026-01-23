Área do parque de inovação de Canoas ganha oito câmeras

Uma parceria vai garantir reforço no sistema de videomonitoramento de Canoas nos próximos meses. Oito novas câmeras deverão ser instaladas nas duas rótulas do Parque Canoas de Inovação (PCI) entre fevereiro e março. Os equipamentos e a mão de obra para a instalação das câmeras serão doados pela Associação das Empresas do Parque Canoas de Inovação (AEPCI). Já a infraestrutura e os postes serão de responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

A instalação dos postes já foi realizada. Também já foi solicitada a ligação junto à RGE. Quando a instalação da energia for concluída, serão colocadas as câmeras, cujas imagens serão transmitidas ao Centro Integrado de Comando e Controle, a central de segurança pública, que opera 24 horas por dia, sete dias por semana. O secretário de Segurança Pública, Alexandre Alberto Rocha, classifica como “extremamente importante”, a parceria, que, segundo ele, auxilia “os dois lados”.

"É extremamente produtivo que a gente tenha e faça estas parcerias e contatos porque, infelizmente, o município não tem condições financeiras de estar em todos os locais da cidade e se há um grupo de pessoas e empresários para nos auxiliar na colocação, aquisição, doação ou, no mínimo, o espelhamento das imagens, já nos ajuda bastante a monitorar e aumentar a sensação de segurança para os munícipes de Canoas”, completa.