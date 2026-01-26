LISTA: Parques aquáticos no RS para aproveitar as férias

Com piscinas e tobogãs, os parques aquáticos são uma opção para quem quer passar o dia se refrescando do calor. Os locais contam com grandes estruturas como restaurantes e churrasqueiras para receber famílias, casais e amigos que os escolhem para momentos de diversão e relaxamento.

Os locais possuem áreas separadas para as crianças, com piscinas mais rasas, além de brinquedos aquáticos como baldes que derrubam litros de água de tempos em tempos. Para os adultos, ambientes com piscinas mais profundas, tobogãs íngremes e mais altos. Além disso, os espaços para famílias como bares, buffets e churrasqueiras ao ar livre permitem que os visitantes tragam seu próprio alimento ou façam as refeições nos locais fornecidos pelo parque.

Espalhados pelo interior do Estado, os parques vão desde o Litoral Norte, a Região Metropolitana e até a Serra Gaúcha. Confira as opções selecionadas pelo Jornal Cidades.

Marina Park - Capão da Canoa

O parque em Capão da Canoa conta com 15 atrações aquáticas diferentes Marina Park/Reprodução/Cidades

O Marina Park conta com 15 atrações diferentes, entre tobogãs, piscinas e parquinhos. Além disso, espaços pensados para crianças como o Vale dos Dinossauros faz o ambiente ser chamativo para famílias. As compras do ingresso podem ser feitas no site do parque ou presencialmente, com o mesmo valor para adultos e crianças conforme os dias - R$ 165,00 para qualquer dia e R$ 145,00 para uso exclusivo em dias de semana. Também são vendidos passaportes para uso durante toda a temporada de verão, que vai até 22 de fevereiro, no valor de R$ 423,00 para crianças e R$ 535,00 para adultos. O parque fecha às quartas para manutenção, e abre nos demais dias, das 10h às 18h. O parque fica situado na ERS-389, na Estrada do Mar, em Capão da Canoa.

Acqua Lokos - Capão da Canoa

Aberto durante toda a temporada de verão, o parque também tem opções de hospedagens Acqua Lokos/Divulgação/Cidades

Além de parque aquático, o Acqua Lokos é também um hotel. Localizado na Estrada do Mar (assim com o Marina Park) a infraestrutura do parque conta com restaurantes, bares e até montanhas russas. Os valores de entrada variam entre R$ 165,00 para finais de semana e R$ 145,00 para dias da semana, sem diferença de preço para adultos e crianças. Além disso, são disponibilizados passaportes anuais para venda, com duração de 12 meses a partir da data da compra, no valor de R$ 570,00. O parque funciona das 10h às 17h30, exceto às quartas-feiras.

Itapema Parque - Viamão

O parque tem opções de piscinas mais rasas com brinquedos pensadas para crianças Itapema Park/Divulgação/Cidades

Na região metropolitana de Porto Alegre, o parque aquático Itapema Park conta com quiosques e churrasqueiras ao ar livre, além dos tobogãs e piscinas temáticas. Distante cerca de 40 minutos da região central de Porto Alegre, o parque tem áreas para crianças com piscinas rasas e brinquedos em formatos de dinossauros, além de bares e restaurantes. Aberto das 9h às 17h30, exceto às segundas, os valores de entrada variam entre R$ 69,90 e R$ 34,90, dependendo do dia da semana e da idade, sendo vendidos na bilheteria ou no site.

Parque das águas - Farroupilha

Localizado em Farroupilha, o parque tem opções de quiosques e restaurantes além das piscinas Parque das Águas/ Divulgação/Cidades

Localizado na Serra Gaúcha, em Farroupilha, o Parque da s Águas também funciona como hotel, com cabanas disponíveis durante a temporada de verão e inverno. Além disso, a estrutura do parque conta com piscinas de águas termais, cascatas naturais, quadra de esportes, assim como áreas de camping e para churrasco. Os ingressos partem de R$ 183,00, variando conforme o dia, categoria, como adulto ou infantil, e o uso das piscinas termais. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do parque ou antecipadamente no site. O funcionamento acontece de terça a domingo, para as piscinas não aquecidas, das 9h às 18h e de terça a sábado para o Thermas, das 9h às 21h.

Sítio do Beto - Gravataí

O Sítio do Beto tem espaços com piscinas além de reservas ambientais com trilhas Sítio do Beto/Divulgação/Cidades

Em Gravataí, o Sítio do Beto tem opções de hospedagem e de locação das áreas da piscina. O ambiente tem tobogãs, quiosques e restaurantes disponíveis, além de espaços separados para crianças. Aberto de segunda a sábado, das 9h às 18h, e aos domingos e feriados das 8h às 18h. Além das atrações aquáticas, o lugar conta com reservas ambientais que deixam o ambiente ainda mais propício para relaxar durante a temporada de verão. Os ingressos têm valores partindo de R$ 30,00 durante a semana, R$35,00 aos sábados e R$40,00 aos domingos e feriados.

Eco Parque da Lomba - Novo Hamburgo

o parque tem oito opções de piscinas, além de quiosques e restaurantes Eco Parque da Lomba/Divulgação/Cidades