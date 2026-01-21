Pagamento em cota única do IPTU em Guaíba gera desconto de até 35%

A prefeitura de Guaíba, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, divulgou informações referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026. Visando ajudar o cidadão a ficar em dia com seus impostos, o município manteve condições facilitadas, incluindo descontos significativos para pagamentos à vista.

Para quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 31 de março, é oferecido um desconto de 35% sobre o valor do imposto. Além da cota única, também há possibilidade de parcelamento em até 10 vezes com 10% de desconto e o vencimento da primeira parcela ocorre também em 31 de março.

A Secretaria da Fazenda reforça que o pagamento pode ser realizado via Pix. As guias estão disponíveis no autoatendimento (guaiba.atende.net) ou presencialmente na Secretaria Municipal da Fazenda, localizada na sede da prefeitura de Guaíba, de segunda a sexta-feira no horário das 9h às 16h, sem fechar ao meio-dia. O pagamento do IPTU é fundamental para viabilizar investimentos em infraestrutura urbana, saúde, educação e demais serviços públicos essenciais, contribuindo para a melhoria dos serviços