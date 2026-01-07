Caxias do Sul arrecada R$ 142 milhões com o IPTU antecipado

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria da Receita Municipal, informa que até esta quarta-feira (7/1) 134.175 contribuintes pagaram o IPTU 2026 com até 12% de desconto, arrecadando R$ 142,7 milhões. O prazo para o pagamento da primeira cota única com desconto encerrou na terça-feira (6).

Em 2025, a arrecadação foi de cerca de R$ 135 milhões, com aproximadamente 130 mil inscrições pagantes, o que representa um crescimento de cerca de 6% no valor arrecadado e um aumento aproximado de 3,2% no número de contribuintes adimplentes.

A consolidação do IPTU Digital refletiu diretamente na redução da procura por atendimento presencial. Em 2026, foram realizados aproximadamente 5 mil atendimentos presenciais, contra 6 mil no ano anterior, uma redução de cerca de 1 mil atendimentos, equivalente a aproximadamente 17%. O dado demonstra que os contribuintes estão cada vez mais utilizando os canais digitais, com mais autonomia, praticidade e segurança.

Para o secretário da Receita Municipal, Micael Meurer, o resultado demonstra a confiança do contribuinte e o esforço permanente da Secretaria em modernizar processos, ampliar os canais digitais e qualificar o atendimento. A próxima data para o pagamento em cota única é até 6 de fevereiro com até 10% de desconto. Após esta data, o contribuinte poderá pagar o carnê parcelado.