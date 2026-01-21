Túnel sob a BR-116 em Canoas deve ficar pronto em 2027

Desde outubro, Canoas tem realizado alterações no trânsito devido a construção de um túnel na rua Domingos Martins. A obra acontece por meio de uma união entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o município, a fim de facilitar o deslocamento entre duas áreas comerciais da cidade, a rua Domingos Martins, na região central, e a avenida Sezefredo Azambuja Vieira, no bairro Marechal Rondon, ligando as regiões leste e oeste da cidade.

A construção acontece na BR-116 no km 263 e promete melhorar a mobilidade urbana da cidade descongestionando um trajeto que hoje requer um deslocamento de 2,5 km por meio das avenidas Inconfidência e Boqueirão. A previsão inicial de entrega da obra seria para o final deste ano, entretanto, Airton Souza, prefeito de Canoas, afirma que ela pode se estender até abril de 2027, dependendo das condições climáticas.

A autarquia federal e a prefeitura da cidade também se juntam para o investimento da estrutura, com um valor total de R$ 32 milhões, dos quais R$ 24 milhões são federais e o restante - R$ 8 milhões - saem dos cofres do município. A obra faz parte de um conjunto para outras melhorias na BR-116 no trecho metropolitano, também no município, como a ampliação dos viadutos da Metrovel, do Boqueirão, do Refap e do Trensurb.

Segundo o Dnit, a obra está atualmente finalizando a fundação e logo depois serão iniciados no terço médio do lado direito a execução da viga travessa, lançamento das vigas pré moldadas, pré lajes, laje superior e acabamentos. A passagem do túnel conta com 260 metros, sendo em torno de 50 metros sob a BR-116. Com o final da construção, deve haver mais fluidez na estrada uma vez que contará com cinco faixas por sentido em todo o segmento, e ampliação de duas para três faixas por sentido nos viadutos das avenidas Boqueirão e Inconfidência.

O túnel da Domingos Martins já faz parte do imaginário dos canoenses, uma vez que sua construção é comentada há décadas. O prefeito de Canoas conta que a construção dessa ligação é discutida desde que chegou ao município, 43 anos atrás. "Nesse período foi construído o Trensurb, a ampliação da BR-116, o viaduto na Tabaí, mas nada do comentado túnel da Domingos Martins", afirma. Além disso, Souza falou sobre a escolha do local para a construção, acreditando que hoje o lugar ideal seria na rua Aurora a fim de conectar dois pontos importantes, o Shopping Canoas e o Park Shopping. Entretanto, a mudança obrigaria um novo projeto alongando a entrega da construção e por isso foi vetada.

Ligação será feita a partir da rua Domingos Martins até avenida Sezefredo Azambuja, conectando os dois lados da cidade Kelvin Oliveira/Prefeitura de Canoas/Divulgação/Cidades

Algumas ruas sofreram alterações devido ao projeto, seja mudando o sentido da via, como no caso da rua Siqueira Campos ou bloqueando acessos, quanto na Domingos Martins, com previsão de 15 a 20 dias de bloqueio, segundo o prefeito. Alterações se repetem na BR-116, com sinalizações na estrada que obrigam motoristas a diminuir a velocidade no trecho do túnel, mas sem gerar congestionamento, "Desde quando começou a obra, eu não vi engarrafamento nessa região na obra", defende Souza.

O prefeito também comenta sobre as estratégias da prefeitura para amenizar os transtornos no trânsito, focando na comunicação com os habitantes, entregando panfletos, tanto a motoristas, como a moradores e comerciantes em ruas bloqueadas. O prefeito ainda acrescenta sobre a sinalização das ruas, que tem sido uma preocupação a fim de evitar acidentes.