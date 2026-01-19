Duplicação da RSC-287 em trecho de Santa Maria será antecipada

Após mobilização e articulação de lideranças políticas e empresariais da Região Central do Rio Grande do Sul, o secretário estadual da Reconstrução, Pedro Capeluppi, confirmou a antecipação da duplicação da RSC-287, em Santa Maria. A pauta é uma demanda do prefeito Rodrigo Decimo junto ao governo do Estado, sendo tratada diversas vezes ao longo do ano passado, tanto em Porto Alegre quanto em Santa Maria.

Em reunião nesta segunda-feira (19), na sede da Câmara de Comércio, Indústrias e Serviços (Cacism), o secretário destacou que a antecipação será viabilizada, com alteração no contrato, formalizado ainda neste ano. Para tanto, devem haver estudos adicionais. “A confirmação da antecipação da duplicação da RSC-287 é resultado direto da união de esforços, do diálogo responsável e da capacidade de articulação que construímos juntos.Esse resultado prova que, quando a Região Central fala em uma só voz, ela é ouvida. Seguiremos trabalhando com seriedade, diálogo e compromisso para garantir que essa conquista se concretize e traga benefícios duradouros para a nossa gente”, destacou o prefeito Rodrigo Decimo.



