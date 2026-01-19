Espumante de Garibaldi pode virar patrimônio histórico e cultural

A cidade de Garibaldi pretende dar mais um passo decisivo para preservar e valorizar sua identidade. A Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (APEG) lançou um abaixo-assinado que busca reunir 1.500 assinaturas de moradores do município para solicitar à Câmara de Vereadores o reconhecimento do espumante de Garibaldi e do conjunto de bens, saberes, práticas e paisagens vinculadas à sua produção como patrimônio histórico e cultural da cidade.

A iniciativa marca o primeiro passo formal de um processo institucional que pretende transformar em política pública um legado construído ao longo de mais de um século. Para ter validade legal, as assinaturas devem ser exclusivamente de moradores de Garibaldi, com identificação completa — nome, número de documento e título eleitoral. O movimento é liderado pela entidade e conta com a mobilização conjunta das 10 vinícolas associadas, que passam a atuar como pontos de coleta do abaixo-assinado junto à comunidade.

O pedido de reconhecimento está fundamentado em ampla documentação histórica e acadêmica, que comprova o protagonismo de Garibaldi na vitivinicultura brasileira desde o início do século XX. Foi no município que surgiram as primeiras experiências bem-sucedidas de elaboração de espumantes no País, incluindo o primeiro espumante brasileiro premiado oficialmente, em 1913, a atuação pioneira de casas como a Vinícola Peterlongo, a introdução do método Charmat pela Georges Aubert e, a partir das décadas de 1960 e 1970, a instalação de grandes casas internacionais dedicadas exclusivamente à produção de espumantes.

Ao reconhecer o espumante como patrimônio histórico e cultural, o município passa a proteger não apenas o produto, mas todo o conjunto de práticas, técnicas, saberes transmitidos entre gerações, paisagens vitícolas, celebrações e modos de vida que estruturaram a identidade local e projetaram Garibaldi no Brasil e no exterior.

O abaixo-assinado está sendo coletado presencialmente pelas vinícolas associadas à APEG. Podem assinar apenas moradores de Garibaldi. É necessário informar nome completo, número de documento e título eleitoral.