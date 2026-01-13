Vinícola de Flores da Cunha lança linha de vinhos sem álcool

A Vinícola Luiz Argenta, de Flores da Cunha, anunciou um marco histórico para o vinho brasileiro com o lançamento da coleção L.A. Zero, projeto pioneiro de vinhos e espumantes desalcoolizados desenvolvido a partir de tecnologia italiana de alta precisão inédita no país. O sistema permite a remoção do álcool preservando aromas, estrutura, frescor e identidade sensorial, inaugurando uma nova categoria de vinhos finos no mercado nacional.

Durante séculos, o vinho foi definido por dois pilares indissociáveis, terroir e álcool. As transformações no comportamento do consumidor, com maior atenção ao bem-estar e ao consumo consciente, abriram espaço para novas experiências. Atenta a esse movimento global, a vinícola investiu em pesquisa, tecnologia e inovação para oferecer uma experiência autêntica de vinho, sem abrir mão de sua essência.

O processo adotado combina duas etapas complementares de última geração, amplamente utilizadas por centros avançados de pesquisa e produção na Europa. A nanofiltração atua em escala molecular por meio de membranas seletivas, permitindo a separação controlada de componentes sem comprometer a matriz aromática e estrutural do vinho. Já a destilação a baixa temperatura e a vácuo realiza a extração final do álcool em condições extremamente delicadas, evitando oxidação e degradação térmica e preservando aromas, textura, identidade varietal e a expressão do terroir.

Diferentemente de processos tradicionais, frequentemente associados à descaracterização do produto final, o sistema escolhido pela vinícola mantém a integridade do vinho e entrega uma experiência sensorial genuína. A proposta não é substituir o vinho tradicional, mas criar uma nova categoria, capaz de dialogar com novos hábitos e ocasiões de consumo.

A visão estratégica do projeto também está alinhada ao posicionamento institucional da vinícola. Para Daiane Argenta, diretora executiva, a inovação amplia o papel cultural do vinho. “O vinho do futuro não será definido apenas pelo teor alcoólico, mas pela cultura, pelo prazer e pelas escolhas conscientes. Com essa tecnologia inédita no Brasil, conseguimos manter a essência do vinho — sua história, identidade e complexidade — e torná-lo acessível a novos momentos e perfis de consumidores. O vinho sempre foi sobre convivência, cultura e experiência”, destaca.

Ao introduzir no Brasil um sistema tecnológico desse nível, a vinícola inaugura também um novo capítulo para o vinho nacional, ampliando o acesso a novas ocasiões e públicos e respondendo à crescente demanda por produtos que conciliam prazer, qualidade e bem-estar.