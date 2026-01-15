Travessia Torres Tramandaí reúne 5 mil atletas no Litoral Norte gaúcho

A Travessia Torres Tramandaí será realizada neste sábado (17). O Litoral Norte do Estado será o cenário de sua 20ª edição do evento esportivo. Serão 5 mil atletas, recorde de competidores do evento, competindo em provas de 84 km, solo e revezamento, 42 km, 21 km e 8,3 km. A chegada de todos eles será na praia do município de Imbé, que recebe a arena da TTT.

A Travessia acontece à beira-mar durante a temporada de verão, com atletas dividindo as areias com banhistas e veranistas. O desafio principal é a ultramaratona de 84 km entre Torres e Imbé. Além da prova solo, a distância conta com revezamentos em equipes de dois, quatro e oito atletas. O evento ainda tem distâncias individuais de maratona, 42 km, meia maratona, 21 km, e a corrida de 8,3 km, tendo um público com diferentes níveis participando. Segundo Paulo Silva, presidente do CORPA (Clube dos Corredores de Porto Alegre) e organizador do evento, as diferentes distâncias são o diferencial entre as edições mais antigas do evento, sendo a maior alteração que ele sofreu durante os anos.

"Chegar à 20ª edição com 5 mil atletas e vagas esgotadas é a prova da força que a TTT tem no calendário esportivo nacional. Esta não é apenas uma corrida, mas também um grande acontecimento do verão gaúcho para quem ama o esporte", afirma Paulo Silva. O presidente ainda fala sobre o aumento da procura em eventos de corrida, “Isso acontece porque as pessoas perceberam que a corrida não tem limitador que possa impedir o treinamento deles, onde estiverem poderão treinar, é democrático”, diz.

Neste sábado (17), a movimentação inicia durante a manhã. Às 6h, em Torres, ocorre a primeira largada, para os atletas que percorrerão os 84 km na categoria solo. O ponto de partida, nas proximidades da Ponte do Passo de Torres, também é o começo de prova para as duplas, às 6h30, quartetos, às 7h, e octetos, às 7h30. Já os 42 km da maratona têm largada às 8h, na Praia de Curumim. No mesmo horário, em Xangri-Lá, começa a corrida de 21 km. No último trecho dos 84 km da TTT será o percurso da prova de 8,3 km, a partir da Praia de Santa Terezinha, em Imbé.

Os 5.000 atletas da competição, independentemente da distância corrida, precisam passar por um longo processo de preparação devido ao terreno de areia, aconselha Paulo Silva. Ela deve acontecer antes, durante e depois do evento, a organização da TTT conta com em torno de 15 postos de hidratação, espalhados entre os 8 trechos da corrida, para serem utilizados durante o percurso.

A programação do evento teve início já nesta terça-feira (13), com a retirada de kits pelos atletas inscritos. A entrega de kits ocorreu em Porto Alegre, na loja Paquetá Esportes do BarraShoppingSul, das 11h às 19h. Os atletas também podem realizar a retirada dos kits na sexta-feira (16), véspera do evento esportivo, no Hotel Samburá (Av. Beira-Mar, 150), em Imbé. Além dos kits, são entregues camisas e medalhas ao fim do percurso, além de 513 troféus disponibilizados para todas as categorias.