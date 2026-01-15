Canoas vai zerar fila de espera por matrículas em creches

A fila da etapa creche deverá ser zerada em Canoas com o chamamento para novas matrículas. O primeiro chamamento de 2026 teve seu período de matrículas encerrado nesta quinta-feira (15). No entanto, os contemplados que perderam este prazo ainda terão uma nova chance, na próxima segunda-feira (19).
Na data, moradores dos quadrantes Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, responsáveis pelas crianças convocadas para Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e 2 devem comparecer à Central de Vagas da Secretaria Municipal da Educação, localizada na rua Monte Castelo, 340, bairro Nossa Senhora das Graças. O atendimento será das 8h30 às 18h30.
Os documentos necessários para o atendimento são certidão de nascimento da criança, documento com foto do responsável, atestado ou laudo médico com CID, para crianças com deficiência, comprovante de residência em nome do responsável. A lista publicada contém apenas as iniciais dos nomes das crianças.
Segundo a secretária-adjunta da Educação, Gisele Bervig Martins, todas as crianças, inscritas até setembro de 2025 já estão com as suas vagas garantidas. “Após o término deste chamado, iniciaremos o chamamento daqueles que começaram as inscrições a partir de novembro de 2025. Todas as crianças inscritas no edital para a creche lançado no final de 2024 até o final de janeiro deste ano serão chamadas e encaminhadas para as escolas de Educação Infantil”, explica.
Conforme a coordenadora da Central de Vagas, Mabel Leal Vieira, foram contempladas no chamamento desta semana 1.950 crianças de zero a três anos e 11 meses. Até quarta-feira (14), 1.065 já haviam sido matriculadas. “Estamos com uma força-tarefa na secretaria, com 13 guichês de atendimento para a população, o que reduz o tempo de espera dos pais e responsáveis”, comenta.
