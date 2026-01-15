Canoas vai zerar fila de espera por matrículas em creches

A fila da etapa creche deverá ser zerada em Canoas com o chamamento para novas matrículas. O primeiro chamamento de 2026 teve seu período de matrículas encerrado nesta quinta-feira (15). No entanto, os contemplados que perderam este prazo ainda terão uma nova chance, na próxima segunda-feira (19).

Na data, moradores dos quadrantes Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste, responsáveis pelas crianças convocadas para Berçário 1 e 2 e Maternal 1 e 2 devem comparecer à Central de Vagas da Secretaria Municipal da Educação, localizada na rua Monte Castelo, 340, bairro Nossa Senhora das Graças. O atendimento será das 8h30 às 18h30.