Lajeado anuncia obras para ampliar educação infantil e fundamental

A prefeitura de Lajeado encaminhou a construção de três novas escolas no município para ampliar a rede pública de educação infantil e de ensino fundamental. Os projetos contemplam duas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), nos bairros São Cristóvão e Campestre, e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), no bairro Moinhos D’Água. As iniciativas buscam atender a crescente demanda por vagas e garantir estruturas acessíveis e adequadas para o desenvolvimento dos estudantes.

Mais três escolas estão recebendo ampliação e reformas para qualificar o espaço atual. A EMEI Mundo Encantado, do bairro Morro 25, passa por ampliação com a construção de um novo módulo para qualificar a estrutura já existente e ampliar a oferta de vagas no bairro. A EMEF São José, do bairro Conventos, recebe a construção de dois novos blocos, além da reforma de parte da estrutura existente. A EMEF Dom Pedro I, do bairro Jardim do Cedro, está recebendo uma nova sede, com a construção de um prédio destinado à ampliação da atual escola.

"A construção de novas escolas representa um compromisso com os estudantes, as famílias e, principalmente, com o desenvolvimento do município. As novas estruturas vão impactar no aumento de vagas e também na aprendizagem e no bem-estar dos alunos", destaca a prefeita, Gláucia Schumacher.