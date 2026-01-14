Arroio do Meio realiza a limpeza de terrenos atingidos por enchentes

Com o objetivo de eliminar resíduos, entulhos e estruturas remanescentes em áreas destruídas pelas cheias de 2023 e 2024, sem condições de ocupação, o município de Arroio do Meio avança na organização urbana e na redução de riscos, ao iniciar a limpeza de terrenos do bairro Navegantes. A ação contribuirá diretamente para a segurança, a saúde pública e a prevenção de problemas ambientais e sanitários.

Os serviços são realizados com horas-máquina disponibilizadas, neste primeiro momento, com recursos do governo do Estado, com gestão e planejamento sob responsabilidade do município. Segundo Rodrigo Valentin e Júlia Brock, responsáveis pela questão habitacional junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, a limpeza ocorre automaticamente nos terrenos já doados ao município por famílias contempladas pelo programa Compra Assistida do governo federal, desde que a transferência da área já esteja formalizada.

Os interessados em autorizar a limpeza devem procurar a Secretaria de Planejamento Urbano ainda durante o mês de janeiro, apresentando documentos que comprovem a propriedade do imóvel, como escritura, matrícula, além de conta de água ou energia elétrica. “A autorização antecipada permite que os terrenos sejam incluídos no planejamento e executados de forma organizada, junto às demais áreas”, afirma Rodrigo.

Com a ampliação da limpeza, o município reduz riscos sanitários, evita a proliferação de pragas urbanas e promove um ambiente mais seguro e organizado para a população. A ação faz parte de um projeto maior, que prevê que estas áreas sejam transformadas em parques lineares.