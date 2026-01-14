Canela regulamenta ISSQN para plataformas de hospedagem

Foi aprovada e sancionada uma lei que altera e disciplina o sistema tributário municipal de Canela. A nova legislação consolida, organiza e atualiza normas já existentes, com foco na modernização, na transparência e na segurança jurídica. O município possui Código Tributário Municipal desde 2017 e a alteração na redação desta Lei Complementar promove ajustes técnicos, atualizações legais e adequações à legislação federal, acompanhando mudanças ocorridas nos últimos anos, especialmente no que se refere ao ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) e às obrigações acessórias.

Um dos pontos diz respeito aos serviços de hospedagem intermediados por plataformas digitais, como Airbnb e Booking. A alteração estabelece que, quando esses serviços forem realizados em Canela por meio de plataformas eletrônicas, a responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN passa a ser das próprias plataformas intermediadoras, por meio de retenção na fonte e posterior repasse ao município.

A Secretaria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico destaca que esse imposto sempre foi devido sobre esse tipo de serviço e que não se trata de criação de novo imposto nem de aumento de alíquota, mas de uma medida de organização e efetividade na arrecadação. O que ocorre agora é apenas a definição clara de quem deve recolher, atribuindo essa obrigação às plataformas que intermedeiam as hospedagens, já que, na prática, muitos prestadores não realizavam o cadastro municipal nem o recolhimento do tributo.

A medida de iniciativa da prefeitura de Canela, e aprovada pela Câmara de Vereadores, também busca promover maior equilíbrio na concorrência do setor turístico local. Diante do crescimento dos imóveis destinados à locação por temporada, especialmente por meio de plataformas digitais, a hotelaria tradicional apontava o desequilíbrio dos negócios. Enquanto hotéis e pousadas sempre estiveram submetidos a uma carga tributária e regulatória mais robusta, incluindo obrigações fiscais, sanitárias e administrativas, muitos imóveis ofertados para hospedagem não realizavam o devido recolhimento de tributos.

Quanto à base de cálculo do imposto, a lei estabelece que ela será composta pelo somatório dos valores das hospedagens, seguros, remunerações e taxas de limpeza, excluindo-se a taxa de intermediação, que é devida no município onde estiver situada a sede da plataforma intermediadora, quando esta não estiver em Canela.