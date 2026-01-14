Prefeitura de Parobé estuda a aquisição de drone para produtores

A prefeitura de Parobé está avaliando a aquisição de um drone agrícola para uso no apoio aos produtores rurais do município. A iniciativa tem como objetivo modernizar as práticas no campo, ampliar a eficiência das lavouras e oferecer mais tecnologia aos agricultores locais, contribuindo para uma agricultura mais sustentável, produtiva e competitiva.

Como parte desse estudo, o prefeito Gilberto Gomes esteve acompanhando, junto com o secretário de Desenvolvimento Rural Rudi Rocha, a utilização do equipamento em uma propriedade rural no bairro Areia Branca, onde foi possível observar, na prática, os benefícios que o uso do drone pode trazer para o dia a dia do produtor rural. A tecnologia permite o mapeamento aéreo das áreas de cultivo, possibilitando uma visão detalhada da propriedade, identificação de falhas no plantio, áreas com estresse hídrico, pragas ou doenças, além de possibilitar a pulverização das lavouras.