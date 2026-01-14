Avenida Guilherme Schell, em Canoas, passa por obras

A avenida Guilherme Schell, uma das principais de Canoas, passa por uma importante obra de revitalização do asfalto, no trecho entre o viaduto da Metrovel e a ponte sobre o Rio Gravataí. A intervenção será realizada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e integra o conjunto de melhorias na BR-116 Norte.



Os serviços serão executados em fases, com o objetivo de manter o andamento das obras e, ao mesmo tempo, reduzir os impactos no trânsito local. Nesta etapa inicial, haverá interdição do lado esquerdo da via, no sentido próximo à linha do trem.

Durante o período de obras, o tráfego será reorganizado. O sentido oposto passará a operar em mão dupla, com faixa simples e tráfego alternado, devidamente sinalizado para orientar motoristas e pedestres. A revitalização da Guilherme Schell trará mais segurança, fluidez e conforto para quem utiliza a via diariamente, além de beneficiar diretamente o comércio local e o deslocamento de trabalhadores, estudantes e moradores da região.



