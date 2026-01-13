Parceria vai levar biocombustível para ônibus de Passo Fundo

A Coleurb, empresa responsável pelo transporte coletivo urbano de Passo Fundo há mais de seis décadas, e a Be8, empresa de energias renováveis, anunciaram nesta terça-feira (13) uma parceria estratégica. A iniciativa prevê o uso de 100% do biocombustível Be8 BeVant em parte da frota de ônibus da cidade. Nesta primeira etapa do projeto, dois veículos passarão a operar com o biocombustível.

No evento de lançamento, foram apresentados quatro ônibus novos adquiridos para renovação da frota, simbolizando o início da adoção do novo biocombustível. O contrato tem duração inicial de seis meses, período que servirá como base para avaliação de desempenho, impactos ambientais e viabilidade de expansão da solução para toda a frota.

No segundo semestre do ano apssado, o biocombustível tinha sido implementado em máquinas da prefeitura . Para a Coleurb, a iniciativa está totalmente alinhada ao processo de modernização e inovação que a empresa vem conduzindo nos últimos anos. A implantação da Bilhetagem Eletrônica foi um dos primeiros passos desse movimento, assim como a aquisição de novos veículos incorporados à frota. “Essa parceria entre a Coleurb e a Be8 coloca Passo Fundo na vanguarda da mobilidade urbana sustentável no Brasil, mostrando que é possível cuidar do meio ambiente com soluções reais e eficientes”, disse o prefeito Pedro Almeida.

"Ao iniciar essa parceria com a Be8, passamos a integrar um projeto inovador, que alia tecnologia, responsabilidade ambiental e eficiência operacional”, afirma o diretor da Coleurb, Carlos Henrique Pereira. “Além de contribuir para a redução dos impactos ambientais, também auxiliamos na expansão de soluções mais sustentáveis para o transporte coletivo, fortalecendo a sustentabilidade na mobilidade da cidade”, completa.