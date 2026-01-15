Caxias do Sul amplia atendimento psicológico com nova parceria

A parceria da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e o Instituto Amor em Cuidar, alinhavada no final do ano passado, começou na prática. Na manhã desta terça-feira (13/1) se iniciaram os atendimentos para a realização de 60 consultas em psiquiatria e psicoterapia todos os meses. A ação busca desafogar as listas de espera e prevê uma economia em torno de R$ 100 mil anuais.

A parceria conta com 10 consultas psiquiátricas ao mês, sendo seis destinadas a adultos e quatro ao público infantil. Além dessas, conta com nove atendimentos adultos e quatro infantis na área de psicoterapia por semana. O total chega a 13 pacientes em acompanhamento durante quatro semanas, ou seja, 52 sessões totais.



O secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, se encontrou pela manhã com os gestores do instituto, o psiquiatra Rimon Hauli, e o administrador Nikolas Hauli, no local onde estão sendo feitos os atendimentos. Também estava presente o diretor da SMS Everson Furtado, que ajudou a executar o contrato. Durante a conversa, Bueno comemorou o começo dos trabalhos , afirmando que a saúde é fundamental e diretamente relacionada à qualidade de vida e ao nosso convívio.

Para Rimon e Nikolas, a intenção é auxiliar o município ainda mais , porque entendem que essa situação está se agravando na cidade e as pessoas precisam de cuidados, destacando a missão do Instituto Amor em Cuidar, de cuidar com respeito, atenção e sensibilidade a todos.

A psicóloga Ireni Santos Muniz , que começou os primeiros atendimentos hoje, destacou a importância do tratamento da saúde mental para a população. Ela atendeu uma paciente que estava há dois anos na lista de espera . "Essa parceria entre o Instituto e o Município é de suma importância porque está diretamente associado à qualidade de vida das pessoas. É muito gratificante estar nesse trabalho", afirmou.