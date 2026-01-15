Caxias do Sul amplia atendimento psicológico com nova parceria

A parceria da Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), e o Instituto Amor em Cuidar, alinhavada no final do ano passado, começou na prática. Na manhã desta terça-feira (13/1) se iniciaram os atendimentos para a realização de 60 consultas em psiquiatria e psicoterapia todos os meses. A ação busca desafogar as listas de espera e prevê uma economia em torno de R$ 100 mil anuais.
A parceria conta com 10 consultas psiquiátricas ao mês, sendo seis destinadas a adultos e quatro ao público infantil. Além dessas, conta com nove atendimentos adultos e quatro infantis na área de psicoterapia por semana. O total chega a 13 pacientes em acompanhamento durante quatro semanas, ou seja, 52 sessões totais.
O secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, se encontrou pela manhã com os gestores do instituto, o psiquiatra Rimon Hauli, e o administrador Nikolas Hauli, no local onde estão sendo feitos os atendimentos. Também estava presente o diretor da SMS Everson Furtado, que ajudou a executar o contrato. Durante a conversa, Bueno comemorou o começo dos trabalhos, afirmando que a saúde é fundamental e diretamente relacionada à qualidade de vida e ao nosso convívio.
Para Rimon e Nikolas, a intenção é auxiliar o município ainda mais, porque entendem que essa situação está se agravando na cidade e as pessoas precisam de cuidados, destacando a missão do Instituto Amor em Cuidar, de cuidar com respeito, atenção e sensibilidade a todos.
A psicóloga Ireni Santos Muniz, que começou os primeiros atendimentos hoje, destacou a importância do tratamento da saúde mental para a população. Ela atendeu uma paciente que estava há dois anos na lista de espera. "Essa parceria entre o Instituto e o Município é de suma importância porque está diretamente associado à qualidade de vida das pessoas. É muito gratificante estar nesse trabalho", afirmou.
Apenas nas filas de consultas por psiquiatria adulta no Município são 3.410 pessoas e, na infantil, 620. Já na psicoterapia adulto são 3.257 pessoas e, na infantil, 1.623 casos.