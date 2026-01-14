Operação Poste Limpo é retomada em Canela

A Prefeitura de Canela , por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Mobilidade e Fiscalização, realizou nesta terça-feira, dia 13, a primeira edição da Operação Poste Limpo de 2026 . A ação ocorreu na área central do município, na Rua Augusto Pestana, no trecho compreendido entre a Rua Júlio de Castilhos e a Rua Borges de Medeiros e deve se intensificar ao longo do mês de janeiro, com ações programadas para todas as terças-feiras.

Com o objetivo de proporcionar ao centro da cidade um visual mais limpo e organizado , além de ampliar a segurança de pedestres e motoristas, a ação contou com o apoio da RGE e de operadoras de telecomunicações da região, que atuaram de forma integrada na retirada dos cabos inutilizados.