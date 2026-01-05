Porto Alegre,

Publicada em 05 de Janeiro de 2026 às 18:40

Rodeio de Canela inicia nesta semana com provas até domingo

Cancha de laço do parque vai receber disputas em, pelo menos, cinco modalidades

Diego Santos/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
O Rodeio de Canela inicia na quinta-feira (8), com bailes, provas campeiras e artísticas, artesanato, gastronomia, artigos tradicionalistas e muita tradição gaúcha. Nesta edição, os bailes ganham atenção especial.
Durante o evento, famílias inteiras praticamente “se mudam” para o parque. Ao longo dos quatro dias, a cancha de laço receberá disputas de modalidades como Laço Vaqueano, Laço Pai e Filho, Laço Prenda, Laço Equipes, as provas da Dupla Oficial e outras, além das gineteadas que tradicionalmente lotam a Arena Polaco Feijó. No domingo (11), a programação artística contará com apresentações de gaita piano e de botão, declamação e intérprete vocal nas categorias mirim, juvenil e adulta, revelando talentos que mantêm vivas as expressões culturais do Rio Grande do Sul.
O acampamento no Parque de Rodeios Saiqui abriu na segunda-feira (5), seguindo regulamento para sócios, não sócios e competidores, com orientações voltadas à preservação ambiental e à convivência harmoniosa.

