Gramado desponta no mercado de imóveis de luxo e superluxo

O mercado imobiliário da Serra Gaúcha tem se destacado como um dos polos de maior liquidez e segurança patrimonial do Brasil. No segundo trimestre de 2025, o Valor Geral de Vendas (VGV) lançado no eixo Gramado-Canela alcançou R$ 825 milhões, conforme levantamento da Brain Inteligência. Além disso, 51% desse montante se concentrou em empreendimentos de luxo e superluxo.

Ao contrário dos índices nacionais que demonstram elevação do preço do metro quadrado em moradias compactas, de um dormitório, em Gramado a situação é inversa. A pesquisa revelou que, além do aumento de 32,8% nas vendas de imóveis novos no primeiro semestre de 2025, com a valorização média do metro quadrado privativo atingindo R$ 18.274 (aumento de 13% em 12 meses), o preço aumenta progressivamente com a metragem, atingindo R$ 27.918/m² para unidades de quatro ou mais dormitórios.

O foco é a busca por imóveis de segunda residência, de uso familiar e de lazer e se trata de um comprador que possui alta capacidade financeira. Para este público, o ativo também é uma espécie de porto seguro de potencial de valorização blindado contra turbulências do ciclo político e a inflação” explica Erivelto Saes, CEO do Grupo Saes, grupo formado em Santa Catarina e que chega à Serra Gaúcha.

A construtora vai lançar o BaumHaus, que terá 43 unidades com layouts distintos (incluindo garden e duplex), com metragens que chegam a 141,97 m². As obras começaram em outubro de 2025 e a entrega está prevista para janeiro de 2030. O projeto tem a assinatura de Greg Bousquet.