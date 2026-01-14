Garibaldi lança programação do Veraneio da Vindima 2026

A cidade de Garibaldi divulgou a programação do Veraneio da Vindima 2026 , que ocorre entre os meses de janeiro e março, reunindo atividades culturais, gastronômicas e enoturísticas voltadas à celebração da colheita da uva, um dos períodos mais tradicionais do calendário turístico da Serra Gaúcha.

A abertura oficial ocorre no dia 23 de janeiro , na propriedade Vinhos Vaccaro, localizada na Rota Turística Estrada do Sabor. A programação inclui recepção aos participantes, a tradicional pisa das uvas, apresentações e jantar com gastronomia típica italiana preparada por famílias da comunidade, além da oferta de vinhos, espumantes e suco de uva de vinícolas locais.

Organizado pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o Veraneio da Vindima valoriza a história e os encontros que fazem do município um símbolo da cultura vitivinícola brasileira. "A Vindima representa o resultado de um ano inteiro de trabalho no campo e reafirma a identidade de Garibaldi, promovendo a integração entre a comunidade, os produtores e os turistas, além de impulsionar o turismo regional durante o verão", destaca o prefeito Sérgio Chesini.

Ao longo da temporada, o evento reúne experiências em diferentes roteiros turísticos do município. Na Estrada do Sabor, o restaurante Osteria della Colombina propõe uma imersão na colheita em vinhedos orgânicos e biodinâmicos, com pisa das uvas, música italiana e almoço típico. Já a Família Vaccaro oferece vivências que combinam colheita, pisa das uvas, degustação de produtos à base de uva e piquenique colonial.

Na Rota dos Espumantes, a Vinícola Peterlongo realiza, no dia 21 de fevereiro, o 2º Festival da Vindima , com visitação, colheita, pisa das uvas, mesa de antepastos, apresentações musicais e o Wine Movie – Cinema entre Vinhedos. Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para um espaço interno.

A agenda inclui ainda ações voltadas à gastronomia. Restaurantes como a Trattoria Primo Camilo participam do Veraneio da Vindima com degustações diárias de vinhos e espumantes e jantares sob o parreiral . Já o Gastrowine Experience promove um jantar harmonizado especial, com menu em cinco etapas e vinhos selecionados da Serra Gaúcha.