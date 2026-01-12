Pipa Parade 2026 abrange 21 cidades gaúchas até março

A partir desta segunda-feira (12), o Rio Grande do Sul passa a viver oficialmente o Pipa Parade 2026. A iniciativa, realizada pela Wine Locals em parceria com o governo do Estado do RS, transforma barricas de vinho em obras de arte espalhadas por 21 cidades gaúchas, promovendo a vindima, o enoturismo e a cultura regional até o dia 12 de março.

Depois de impactar mais de 1,5 milhão de pessoas na edição anterior, o projeto chega ainda mais abrangente em 2026, levando arte para além da Serra Gaúcha e consolidando-se como um movimento estadual que conecta território, criatividade e economia criativa. A exposição passará pelas seguintes cidades: Ametista do Sul, Antônio Prado, Barra do Ribeiro, Bento Gonçalves, Camaquã, Canela, Caxias do Sul, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Monte Belo do Sul, Pelotas, Pinto Bandeira, São João do Polêsine - Quarta Colônia, Santana do Livramento, São Francisco de Paula, Uruguaiana e Vacaria.

Com o conceito “A Uva Sentida”, a edição deste ano trabalha a sinestesia como linguagem artística, explorando sensações visuais, táteis e sonoras associadas ao período da colheita. A curadoria é assinada por Anna Mattos, Camila Proto e Daniela Giovana Corso, com gestão e produção artística de Ana Fagundes. Mais de 30 artistas gaúchos assinam as obras criadas para a exposição. As esculturas podem ser visitadas gratuitamente em espaços públicos, vinícolas, praças e pontos turísticos.

Segundo Matheus Vigel, COO da Wine Locals, o início do Pipa Parade marca um novo momento para o enoturismo no Estado. “O projeto já está nas ruas e começa a cumprir seu papel de conectar pessoas, territórios e experiências. Levar arte para tantas regiões diferentes é uma forma de valorizar o vinho, os artistas e a identidade do Rio Grande do Sul, transformando a vindima em uma experiência cultural viva.”, destaca.

"O Pipa Parade é um exemplo de como a cultura, o turismo e a economia criativa podem caminhar juntos para valorizar o Rio Grande do Sul. Ao ampliar o projeto para diferentes regiões do Estado, conseguimos descentralizar o fluxo turístico, estimular o pertencimento local e criar novas experiências para moradores e visitantes. Iniciativas como essa fortalecem a imagem do Estado como um destino plural, criativo e acolhedor, além de gerar impacto positivo direto na economia dos municípios participantes”, destaca o secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini.