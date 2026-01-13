Prefeitura de Lajeado realizará leilão de 24 imóveis do Município

A Prefeitura de Lajeado foi autorizada, por meio da Lei nº 12.058, a realizar leilão público de imóveis para a venda de 24 terrenos pertencentes ao município. O valor estimado para a venda total dos imóveis é de R$ 10.816.000,00. Os imóveis estão distribuídos em 13 bairros da cidade.



Os valores iniciais dos lotes variam conforme o tamanho e a localização, partindo de R$ 120 mil e chegando a R$ 1,06 milhão. A iniciativa tem como objetivo transformar áreas atualmente sem uso em recursos financeiros, que serão revertidos em investimentos em diversos bairros do município.



Os recursos arrecadados com o leilão, por exigência legal, serão destinados a investimentos em bens de Capital, como obras de infraestrutura urbana, educação e saúde, entre outros. Além disso, a venda dos imóveis contribuirá para a redução de custos com a manutenção de bens ociosos, evitando despesas desnecessárias ao poder público. A iniciativa também possibilita que o setor privado dê destinação mais adequada aos imóveis atualmente sem utilização, gerando ganhos econômicos e sociais.

A prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, destaca que os valores obtidos com o leilão retornarão em benefícios diretos à comunidade. " Estamos dando um destino adequado a terrenos que não estão sendo utilizados, transformando esses espaços em recursos para investir na cidade", afirma. A prefeita ainda ressalta que, em sua maioria, os terrenos são de pequeno porte e não comportam a implantação de equipamentos públicos e explica que, por isso, são mais adequados ao aproveitamento pela iniciativa privada. Um dos exemplos de aplicação dos valores arrecadados será a construção de um novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no bairro Santo Antônio, que irá ampliar o atendimento à população