Prefeitura de Imbé adquire terrenos para novo Centro Administrativo

O prefeito de Imbé, Ique Vedovato assinou as escrituras dos terrenos onde futuramente será o novo Centro Administrativo Municipal. Os 80 terrenos que totalizam 24.200 metros quadrados ficam no balneário Mariluz, entre a avenida Paraguassú e as ruas Nova Petrópolis, Estrela e 21 de Abril.



Conforme Ique, o intuito das futuras instalações é sediar em um único prédio todas as funções administrativas da prefeitura, garantindo assim mais agilidade no atendimento da comunidade e mais economia a longo prazo aos cofres públicos. O valor total da compra foi de R$ 6,6 milhões.

O prefeito acrescentou que, caso haja interesse do Poder Legislativo, futuramente uma nova sede da Câmara de Vereadores de Imbé também poderá ser construída no espaço, facilitando ainda mais o acesso do povo. “A razão de construirmos este novo prédio justamente no balneário Mariluz é para garantir o melhor acesso de toda nossa população, tendo em vista que esta região é o centro geográfico da nossa cidade”, complementa Ique.