Publicada em 03 de Dezembro de 2025 às 12:53

Assembleia autoriza doação de imóvel do Estado para novo centro administrativo em Caçapava do Sul

Construção de novo prédio que abrigará Fórum de Caçapava do Sul (foto) fez com que antiga sede ficasse ociosa

Construção de novo prédio que abrigará Fórum de Caçapava do Sul (foto) fez com que antiga sede ficasse ociosa

TJRS/Divulgação/Cidades
Jornal Cidades
A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, na sessão plenária desta terça-feira (2), o projeto de lei 441/2025, que autoriza o governo do Rio Grande do Sul a doar um imóvel pertencente ao Estado ao município de Caçapava do Sul. A proposta, encaminhada pelo Executivo em regime de urgência, recebeu 52 votos favoráveis e teve sua apreciação antecipada a pedido do líder do governo, deputado Frederico Antunes, para evitar o trancamento da pauta de votações na próxima semana.
O terreno em questão está localizado na área central da cidade e abrigava o Fórum de Caçapava do Sul. Com a construção de uma nova sede do Judiciário, a área deixou de cumprir sua função original, abrindo a possibilidade de destinação para uso municipal. A prefeitura prevê transformar o espaço em um novo centro administrativo, concentrando serviços públicos e estruturas da gestão local. Em suas redes sociais, a prefeitura informou que "vai realizar pequenas reformas no prédio para poder começar a usar".
Ao defender o projeto em plenário, Frederico Antunes reconheceu a mobilização da comunidade. O prefeito Marcelo Spode e vereadores acompanharam a votação das galerias. “A área foi cedida ao Judiciário para que ali fosse construído o Fórum. Agora, com a garantia de uma nova sede, estamos solicitando a devolução ao município, que poderá realizar ali uma obra de interesse público, instalando o centro administrativo de Caçapava”, afirmou.
O deputado Marcus Vinícius também ressaltou a relevância da aprovação e o engajamento local. Segundo ele, a tramitação da matéria foi impulsionada pela articulação da própria comunidade. “Estamos falando de um espaço público situado em uma área estratégica, mas que hoje está obsoleto. A retomada desse imóvel permitirá que o município instale uma estrutura que abrigará o centro administrativo, a Secretaria de Assistência Social e serviços essenciais, melhorando de forma significativa a qualidade do atendimento à população”, observou.
Com a aprovação legislativa, o projeto de lei segue para sanção do governador. A partir da oficialização da doação, o município poderá iniciar os estudos e encaminhamentos necessários para a implantação do novo centro administrativo, considerado um passo importante para modernizar a gestão pública local e reorganizar o atendimento aos cidadãos.

