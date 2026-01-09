Feira do Produtor realizada no Cassino é a mais antiga do litoral do RS

Na praia do Cassino, em Rio Grande, a Feira do Produtor leva produtos frescos diretamente das propriedades rurais aos veranistas há mais de 40 anos. Considerada a feira mais antiga do litoral do Estado, ela ocorre até o início de março, aos sábados pela manhã, na avenida Atlântica.

Participam 55 produtores dos municípios de Rio Grande, de São Lourenço do Sul, de Pelotas e de Morro Redondo, que comercializam além de alimentos in natura, também produtos agropecuários, artesanato rural e itens de agroindústrias familiares. Neste ano, a expectativa é receber mais de 5 mil visitantes ao longo do verão.

Neste ano, a feira também oferece atividades voltadas aos veranistas, que integram a Operação Verão Total, e são promovidas por instituições parceiras no próprio espaço. Estão previstas uma oficina de promoção da saúde, realizada pela Vigilância Municipal em Saúde, no dia 24 de janeiro; uma atividade de reciclagem, promovida pela Cooperativa Recicla Cassino, no dia 31 de janeiro; e um encontro sobre sementes crioulas, no dia 14 de fevereiro.

Além disso, em outras praias do Litoral Sul também ocorrem atividades da Operação Verão Total para o público. Em Santa Vitória do Palmar são realizadas distribuição e orientação sobre sucos e água saborizada. No dia 24 de janeiro, a atividade será na Praia do Hermenegildo e, no dia 25, na Praia da Barra do Chuí. Já em São Lourenço do Sul, no Triângulo da Barrinha, no dia 20 de fevereiro, será realizada uma mostra de produção de artesanato étnico quilombola e sementes crioulas.