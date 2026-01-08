Trânsito na ERS-324 em Passo Fundo terá modificações

A prefeitura de Passo Fundo informa que, a partir desta sexta-feira (9), o trânsito na ERS-324 sofrerá alterações no trecho entre os quilômetros 173 e 175, em frente ao Gran Palazzo, devido ao avanço das obras do novo trevo de acesso ao Distrito Industrial Valinhos. A obra do trevo já alcançou 70% de execução.



Com a conclusão das vias marginais duplicadas, os trabalhos passam a se concentrar na pista principal da rodovia. Nesta etapa, serão realizados serviços de drenagem pluvial, infraestrutura elétrica, instalação de meios-fios e readequação dos canteiros centrais. No sentido Trevo/Centro, o trânsito fica em mão única com desvio logo após a ponte. Já no sentido contrário o desvio com acesso próximo ao Gran Palazzo também terá mão única para trânsito.

• LEIA TAMBÉM: Esteio faz parceria com São Paulo para combater o escorpião-amarelo



A prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local. O trecho estará devidamente sinalizado, porém exigirá cautela durante o período de intervenção. Segundo o secretário de Obras, Rubens Astolfi, as mudanças são temporárias. “As vias marginais estarão sinalizadas, e o fluxo contará com acompanhamento da Polícia Rodoviária Estadual e da Guarda Municipal de Trânsito”, destacou. A conclusão da obra está prevista para o final do primeiro semestre de 2026. A prefeitura orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local.. Segundo o secretário de Obras, Rubens Astolfi, as mudanças são temporárias. “As vias marginais estarão sinalizadas, e o fluxo contará com acompanhamento da Polícia Rodoviária Estadual e da Guarda Municipal de Trânsito”, destacou. A conclusão da obra está prevista para o final do primeiro semestre de 2026.