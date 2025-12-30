Esteio faz parceria com São Paulo para combater o escorpião-amarelo

Uma reunião realizada na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Tomé de Souza, no Centro de Esteio, entre o titular da Secretaria Municipal de Saúde, Gilson Abreu de Menezes, e a comunidade, tratou sobre medidas que serão tomadas para o enfrentamento do escorpião-amarelo (Tityus serrulatus), animal que tem sido observado na região e que aumenta a presença em dias mais quentes. No encontro, comandado pela coordenadora da Vigilância em Saúde de Esteio, Rosane Bordinhão, o analista em saúde do Núcleo de Vigilância, Prevenção e Controle de Fauna Sinantrópica da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, Gladyston Carlos Vasconcelos Costa confirmou que as duas cidades estão fechando parceria para o enfrentamento ao problema.

O município paulista emprestará um equipamento desenvolvido por sua equipe técnica, associado a um método próprio de aplicação de inseticida específico para o controle do animal. Para a execução das atividades, a equipe técnica responsável pela operação do equipamento virá a Esteio, onde realizará a aplicação do método e promoverá a capacitação dos profissionais esteienses.

O equipamento consiste em um pulverizador de alta pressão destinado à aplicação do produto químico na rede de drenagem pluvial, ambiente comumente utilizado pelos escorpiões como abrigo. A expectativa é de que as questões burocráticas necessárias à formalização da parceria sejam concluídas nas próximas semanas.

Antes de o equipamento ser utilizado, a comunidade será comunicada e informada sobre quais medidas devem ser tomadas para ajudar na ação e as medidas de segurança que todos devem seguir. Até lá, a Saúde de Esteio continuará com as ações de capturas que são realizadas frequentemente na região da Emeb Tomé de Souza, especialmente nas ruas Parobé, onde fica a instituição, e Lajeado.

A iniciativa contará, ainda, com a participação do Instituto Vital Brazil, do Rio de Janeiro, referência nacional e internacional na área e responsável pela atualização do Manual de Manejo de Escorpiões do Ministério da Saúde (MS). A entidade será responsável pelo acompanhamento técnico e pela documentação das ações desenvolvidas em Esteio.