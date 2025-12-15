Ibama e UFSM inauguram central de triagem para animais

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) inauguram, nesta terça-feira (16), o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Santa Maria (Cetas Santa Maria), em cerimônia realizada no Campus Sede da Universidade Federal de Santa Maria, às 10h. Os Centros de Triagens de Animais Silvestres (Cetas) são unidades responsáveis pelo recebimento de animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente pela população, com vistas à execução de serviços de identificação, marcação, triagem, avaliação, tratamento, recuperação, reabilitação e destinação desses animais, tendo como objetivo maior a devolução deles para a natureza.

O Ibama possui 25 Cetas até o momento. Com a inauguração do de Santa Maria, serão 26 centros no país. Entre 2020 e 2025, os Cetas do Ibama receberam mais de 370 mil animais silvestres no país. Desses, 61% voltaram para a natureza após tratamento e/ou reabilitação.

A criação de um Cetas em Santa Maria atende a uma demanda estratégica: a região apresenta vulnerabilidade ao tráfico internacional de fauna, dada sua proximidade com as fronteiras do Uruguai e da Argentina. Sua localização central no Rio Grande do Sul, com amplo acesso rodoviário e aeroporto no município, permitirá rapidez no atendimento, transporte e destinação adequada dos animais silvestres.

A presença da UFSM, referência nacional em ensino, inovação e pesquisa, fortalece o potencial do Centro, que servirá de base para estudos, formação acadêmica e projetos voltados à conservação da fauna. A parceria possibilitará o desenvolvimento de iniciativas nas áreas de biologia, medicina veterinária e zootecnia, contribuindo para reabilitação, monitoramento e reintrodução de espécies em seus habitats.

A inauguração ocorre em alusão as celebrações do Dia do Bioma Pampa, em 17 de dezembro, reforçando o simbolismo da criação de um equipamento público preparado para atender animais provenientes do Pampa e de áreas de transição. Com capacidade inicial para alojar cerca de cem animais, o Cetas Santa Maria inicia suas atividades com estrutura prevista para ampliação ao longo dos próximos anos.