Hospital de Arroio do Meio modifica forma de atendimento

A partir de 2026, pacientes que procuram a emergência do Hospital São José (HSJ), em Arroio do Meio, e que, após a classificação de risco, recebem a cor azul – casos não urgentes – são direcionados para o Pronto Atendimento do Posto de Saúde Central. A medida, válida de segunda a sexta-feira entre 7h e 20h, visa reorganizar o fluxo de atendimentos do plantão do HSJ, a fim de priorizar os casos de urgência e emergência.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Gustavo Zanotelli, atualmente há um percentual muito elevado de atendimentos de menor gravidade sendo realizados na emergência hospitalar, situações que poderiam ser resolvidas na atenção básica. “Esse fluxo compromete o atendimento de casos realmente urgentes, gera demora muito maior do que nos postos de saúde e eleva os custos, já que a rede básica conta com profissionais e estrutura para atendimentos de menor gravidade”, afirma.

O secretário destaca ainda que os postos de saúde oferecem outros serviços importantes, que não estão disponíveis no atendimento de emergência hospitalar. “As pessoas encontram nos postos um atendimento mais ágil e completo para esse tipo de demanda, além de desafogar o hospital”, reforça Zanotelli.

Além do Pronto Atendimento do Posto de Saúde Central, que conta com atendimento médico das 7h às 20h de segunda a sexta-feira, a população pode buscar assistência médica nas Estratégias de Saúde da Família dos bairros e nas unidades de atendimento dos distritos. A Secretaria de Saúde orienta que os serviços sejam utilizados conforme a gravidade de cada caso.