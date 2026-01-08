Porto Alegre,

Publicada em 08 de Janeiro de 2026 às 13:55

Capivaras são resgatadas em frente à prefeitura de Canela

Hipótese inicial é de que mamíferos tenham fugido de áreas que foram alagadas

Adriana Rabassa/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Jornal Cidades
Cenas inusitadas foram acompanhadas por quem passava pela rua Dona Carlinda, em frente à prefeitura  de Canela, na região central da cidade. Duas capivaras, sendo uma fêmea e um macho, foram encontradas passeando pelo local. Ao identificar os animais, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, com o apoio de órgãos de segurança, levaram as capivaras de volta ao habitat natural, na Área de Preservação Permanente (APP) situada no bairro Suzana.
Para realizar o manejo dos animais, os técnicos fizeram a contenção no local da captura com a ajuda de uma rede para evitar que fugissem para a pista de circulação de veículos. Também foi usada uma venda nos olhos das capivaras para que ficassem menos estressadas com a movimentação de pessoas no entorno. A Meio Ambiente investigará o que levou os animais a se deslocarem para a área central do município. O principal motivo é por conta da chuva que caiu no município nos últimos dias.

As capivaras são mamíferos roedores, sendo a espécie considerada o maior roedor do mundo. Elas têm hábitos semi-aquáticos e são encontradas em áreas úmidas, como a APP do bairro Suzana. Alimentam-se, principalmente, de gramíneas, plantas ciliares e aquáticas. Apesar de possuir um temperamento calmo, parecer simpática e estar adaptada à coexistência com o meio urbano, a orientação é de que as pessoas evitem se aproximar para evitar acidentes ocasionados pelo instinto do animal.

