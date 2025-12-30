Passagem de ônibus em Caxias do Sul terá reajuste de 20%

O custo da passagem de ônibus em Caxias do Sul será de R$ 6,50 a partir do dia 1º de janeiro. O reajuste aos usuários será de 20% em relação à tarifa em vigor, de R$ 5,45. Os valores são válidos para quem pagar com o cartão Caxias Urbano.

A tarifa técnica para 2026 é de R$ 9,00 (valor da passagem paga em dinheiro). A diferença de R$ 2,50 será paga pelo município, por meio do subsídio no valor de R$ 10,25 milhões. A tarifa estudantil será de R$ 4,50, respeitando o percentual de 50% da tarifa técnica calculada. A tarifa do vale-transporte (VT) será de R$ 8,30.

Além do subsídio destinado ao cálculo tarifário, outro subsídio de R$ 4,17 milhões foi aprovado para ampliar o acesso do transporte público às pessoas em situação de vulnerabilidade social, à ampliação do sistema porta a porta e aos residentes nos distritos de Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piaí, São Jorge da Mulada e Vila Oliva. Para pagamentos com o cartão de pessoa física Caxias Urbano, os moradores pagarão R$ 12,00 nos trechos. Se optarem pelo pagamento em dinheiro, a tarifa varia conforme a distância percorrida. Os estudantes dos distritos pagarão um valor único de R$ 9,00.