Passe livre em ônibus de Canoas é prorrogado até 28 de fevereiro

A prefeitura de Canoas prorrogou até 28 de fevereiro o passe livre no transporte coletivo municipal. A medida, que garante gratuidade total nas passagens, reforça o compromisso do município com o acesso ao transporte público, enquanto são avaliadas, de forma técnica e transparente, as condições para tornar a Tarifa Zero uma política permanente de governo.

Canoas é hoje um dos maiores municípios do Brasil a oferecer transporte coletivo totalmente gratuito para toda a população, beneficiando cerca de 350 mil habitantes. Implementado em 2024, inicialmente como resposta emergencial à enchente de maio, o objetivo é consolidar o programa como uma política pública permanente.

Os números confirmam o impacto da iniciativa. No início da gratuidade, em abril de 2024, foram registradas 997.211 utilizações no transporte coletivo. Em setembro de 2025, o total mensal chegou a 1.528.966 passageiros, representando um crescimento de 53% na demanda.

Paralelamente à prorrogação do passe livre, a prefeitura segue investindo na modernização do sistema, com renovação da frota, adequação de linhas, ampliação de horários e melhorias na infraestrutura dos pontos de embarque e desembarque.

A eficiência operacional do transporte coletivo também é destaque. Entre janeiro e setembro, das mais de 324 mil viagens programadas, apenas 2,84% sofreram interrupções ou cancelamentos — índice considerado baixo mesmo em um sistema totalmente gratuito.