Réveillon 2026: RS tem atrações no litoral e no Interior

Atrações regionais e nacionais, além da tradição dos shows pirotécnicos, com o uso cada vez mais comum de fogos sem ruído, marcarão os festejos do réveillon em diversos municípios gaúchos. A maior parte da programação pública da virada para 2026 acontece nas cidades do litoral, que recebe um intenso fluxo de visitantes e veranistas, mas a Serra também reserva opções gratuitas para quem quer celebrar o 1º de janeiro.

No Litoral Norte, Balneário Pinhal tem programação em dois locais. Na Sede, a partir das 23h, haverá show com Capu e, à 0h30min, Banda Montagem. Na praia de Magistério, as apresentações começam às 23h com Leo Rosa, seguem à 0h15min com Carluz Freitas e Sus Hermanos, e retornam às 2h, com novo show de Leo Rosa.

Em Capão da Canoa, a programação do Réveillon 2026 acontecerá na beira-mar da Baronda. A partir das 21h, um DJ abre a noite, seguido do anúncio oficial da virada pouco antes da meia-noite. À meia-noite, acontece a queima de fogos, com duração prevista de 15 minutos. Às 0h15min, o grupo Exaltasamba sobe ao palco como atração principal, com sequência musical até a madrugada. Os distritos de Arroio Teixeira, Capão Novo e Curumim também terão shows a partir da virada. No dia 1º, o Parque Náutico recebe apresentação do grupo Amantes do Samba, às 21h.

No município de Cidreira, o réveillon será realizado na concha acústica. A partir das 23h, DJ Diguinho anima o público, e à meia-noite, o Grupo do Bola assume o palco como atração principal.

Em Imbé, a virada será celebrada em dois pontos. No Centro, na Praça Lourdes Rodrigues, a programação começa às 20h do dia 31, com DJ, grupo de samba e, como atração principal, a Banda Fama Festa Showw, responsável pela contagem regressiva. Em Mariluz, os shows iniciam às 21h, com DJs e bandas locais, e a virada será comandada por Lili Fernandes e Banda.

Em Torres, a programação se estende por dois dias. No dia 31, os shows começam às 20h, com apresentações musicais variadas ao longo da noite. À meia-noite, o destaque é o show da virada com o grupo Jeito Moleque, seguido por DJ no encerramento.

Já em Tramandaí, a Festa da Virada ocorre próximo à Plataforma Marítima. As atrações iniciam às 21h30min, com shows musicais e apresentação de DJ. À meia-noite, está previsto um show piromusical com fogos silenciosos, principal atração da noite, seguido por show da Banda Portal New, às 0h30min.

No litoral Sul, Pelotas terá seu réveillon na praia do Laranjal. A programação começa às 17h do dia 31, com DJs e apresentações de artistas locais ao longo da noite. A principal atração é a dupla Kleiton e Kledir, com show previsto para as 22h. À meia-noite, haverá contagem regressiva e sequência musical até a madrugada.

Em Rio Grande, o show da virada acontece no balneário Cassino. A atração principal será a cantora Sandra de Sá, em apresentação marcada para a noite de 31 de dezembro. O evento integra a programação de Natal e Verão do município, com estrutura e serviços ampliados, incluindo transporte coletivo durante a madrugada.

Em São Lourenço do Sul, a celebração ocorre no Triângulo da Barrinha. A partir das 21h, DJ Flávio Luis abre a programação. À meia-noite, um espetáculo pirotécnico de dez minutos marca a virada, seguido pelo show de Larsson e Banda, a partir de 0h10min.

A celebração do ano novo não se restringe à praia. Na Serra, Gramado terá o Show da Virada na Rua Coberta. A partir das 22h30min, Hally e Banda comandam a apresentação. À meia-noite, haverá oito minutos de queima de fogos, visível em diferentes pontos do Centro da cidade.

Em Nova Petrópolis, o réveillon integra a programação da Magia do Natal. A festa acontece na Praça das Flores e Rua Coberta, com início às 21h, com a banda Exemplo. Às 23h30min, a Banda Passarela assume o palco. A contagem regressiva antecede o show de fogos, com duração de cinco minutos, marcando a chegada de 2026.