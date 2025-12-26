Petrobras abre inscrições para cursos em Canoas e Sapucaia do Sul

Criado para ampliar as oportunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica no mercado de trabalho, o Programa Autonomia e Renda Petrobras está com 170 vagas abertas em cursos gratuitos nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e Sul-rio-grandense (IFRS). As qualificações profissionais serão realizadas em Canoas e em Sapucaia do Sul, a partir de março de 2026.

Os estudantes selecionados receberão uma bolsa-auxílio durante o período de aulas, no valor de R$ 660 mensais ou, para as mulheres com filho(s) de até 11 anos, a bolsa-auxílio será no valor de R$ 858 mensais. As inscrições ocorrem por formulário eletrônico e para se inscrever é preciso ter 18 anos ou mais de idade.

Em Sapucaia do Sul, estão abertas as inscrições para os cursos de caldeireiro e auxiliar de serviços diversos, com 35 vagas em cada. Em Canoas, as oportunidades são para isolador térmico industrial e, também, para auxiliar de serviços diversos. São 70 vagas disponíveis para o primeiro curso e 35 no segundo. Os editais podem ser conferidos no site (autonomiaerenda.com.br/editais).