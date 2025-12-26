Erechim inicia nova fase de reconstrução de casas danificadas

A prefeitura de Erechim iniciou nesta semana a terceira fase do processo de reconstrução de telhados e residências atingidas pela forte queda de granizo no município. Esta nova etapa sucede as duas primeiras fases, que atenderam mais de 6 mil famílias, com a entrega de aproximadamente 155 mil telhas.

Nesta fase, os atendimentos passam a ser avaliados diretamente pela Coordenadoria de Habitação, setor vinculado à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Habitação. As análises estão sendo realizadas de forma técnica e social, considerando a real necessidade de cada família. O trabalho segue orientação da Defesa Civil.

O secretário de Obras Públicas e Habitação, Mario Rossi, explicou que esta fase exige soluções mais estruturais e ressaltou que os trabalhos de limpeza na cidade continuam. “Agora, estamos lidando com casos que demandam intervenções mais completas e técnicas. Além disso, seguimos com a limpeza da cidade, com 12 equipes atuando diariamente, sendo seis no Centro e seis nos bairros. Esse processo de recolhimento dos resíduos vai continuar até que Erechim esteja totalmente em ordem e limpa”, afirmou.

A prefeitura também informa que a distribuição dos goivos segue ocorrendo no Parque da ACCIE, garantindo o suporte necessário às famílias afetadas pelo evento climático.