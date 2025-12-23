Estacionamento rotativo passa a funcionar em ruas de Taquari

Teve início, nesta semana a implantação do Estacionamento Rotativo Educativo (Área Azul) em Taquari. A iniciativa tem como objetivo organizar o trânsito e ampliar a rotatividade de vagas no centro da cidade, facilitando o acesso ao comércio local.

Por enquanto, o motorista poderá estacionar nos locais por até 1h30 sem cobrança. A Área Azul funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia. São abrangidos trechos de três ruas da região central. A cobrança do estacionamento não vai interferir na realização da Feira do Produtor, realizada aos sábados.

O monitoramento é realizado por agentes da Prefeitura. Atualmente, a fiscalização já ocorre em uma quadra da rua Sete de Setembro, onde há maior concentração de lojas. Nos demais pontos, o início acontecerá após conclusão da instalação das placas de sinalização.