Gramado terá novo modelo de transporte com tarifas reduzidas

A prefeitura de Gramado homologou nesta terça-feira (23) a empresa vencedora do certame para prestação do serviço de transporte público coletivo no município. A vencedora foi a Gramado Transportes Coletivos, conhecida como Gramado Turismo, que será responsável por operar o novo modelo do transporte coletivo no município. A assinatura do contrato está prevista para a primeira semana de janeiro, sendo que a empresa terá seis meses para se adequar às exigências previstas no edital.

O contrato assinado prevê algumas mudanças. A tarifa será reduzida para R$ 4,00, e a frota terá um aumento de 18 para 24 veículos, sendo nove com ar-condicionado. Além disso estão previstas mais viagens mensais, implantação de bilhetagem eletrônica e de tecnologias de gestão e comunicação com os usuários.

O prefeito Nestor Tissot assinou a homologação e celebrou o momento como um marco importante. “É um momento histórico para Gramado. Esse novo contrato representa um salto de qualidade no serviço, trazendo mais dignidade e conforto para a nossa população”, afirmou Tissot.

Já o secretário de Segurança Pública, Trânsito, Transporte e Fiscalização, Tiago Procópio, lembra que ao longo dos 71 anos de emancipação política do município, esta é a primeira vez que o transporte público é licitado. “A Secretaria de Trânsito será responsável pela fiscalização do contrato junto à operadora, garantindo a execução do mesmo e promovendo mais conforto aos usuários”, finaliza Procópio.