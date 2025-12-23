Usuários reclamam de alteração de horários de ônibus em Santo Antônio e Osório

Especial para o Jornal Cidades

Desde o início de dezembro, deixaram de operar os itinerários Santo Antônio/Porto Alegre, às 5h (direto), Santo Antônio/Porto Alegre, às 9h (direto), e Porto Alegre/Santo Antônio, às 18h15min (semi-direto). As alterações têm gerado críticas de usuários nas redes sociais da Sogil, que citam problemas também nas rotas que incluem Osório.

“Legal que a Sogil muda os horários dos ônibus e não avisa nada. Pego há anos o ônibus das 8h35min Praia de Belas, tanto eu quanto muitas outras pessoas que estão agora no ônibus comigo. Uma ação dessa, sem aviso, é totalmente irresponsabilidade e sem empatia nenhuma com seus clientes, pois chegaremos atrasados, tendo em vista que o tempo de viagem quase dobra”, escreveu uma passageira na conta do Instagram da Sogil. Há outras dezenas de comentários.

O vereador Gabriel Diedrich (MDB) levou o assunto à Câmara de Vereadores de Santo Antônio no último dia 8 e pediu que a Sogil e a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) prestem esclarecimentos. Em tribuna, o vereador explicou a motivação do requerimento e reforçou a importância da manutenção dos horários diretos e semi-diretos.

“Esses ônibus, nesses horários importantes, são fundamentais para as pessoas que se deslocam diariamente ao longo da semana, e o cancelamento certamente causa um prejuízo considerável a trabalhadores e estudantes que dependem do transporte entre Santo Antônio e Porto Alegre”, disse.

A assessoria de imprensa da Sogil explica que “os horários são praticados conforme a demanda de passageiros das linhas, como ocorre em todos os modais de atendimento” e informa que “os itinerários das linhas estão disponíveis no site da empresa”.