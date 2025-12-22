Empreendedores buscam apoio do poder público para roteiro na Serra dos Tapes

Empreendedores e agentes públicos da região da Costa Doce gaúcha estão mobilizados para consolidar o roteiro turístico Caminhos da Serra dos Tapes, que envolve áreas rurais de sete municípios da Costa Doce Gaúcha. Lançado em 2024, o projeto reúne Pelotas, Piratini, Turuçu, Canguçu, Arroio do Padre, Morro Redondo e São Lourenço do Sul e, agora, busca apoio mais estruturado do poder público para avançar em institucionalização, promoção e atração de investimentos.

A proposta do roteiro é organizar e dar visibilidade a uma microrregião com identidade própria dentro da Costa Doce, tradicionalmente associada a uma área geográfica ampla que se estende de Guaíba ao Chuí. Segundo os articuladores do projeto, a Serra dos Tapes representa um recorte territorial com características ambientais, culturais e produtivas semelhantes, o que facilita a construção de um produto turístico integrado, voltado principalmente ao turismo rural, de natureza e de experiência.

De acordo com Pedro Vieira Bastos, diretor de Turismo de Morro Redondo e proprietário do Sítio Amoreza, o roteiro já foi apresentado oficialmente em eventos como a FenaDoce, em Pelotas, e o Festuris, em Gramado, mas ainda se encontra em fase de consolidação. “Ele já existe, já foi divulgado, mas precisa ser melhor estruturado e institucionalizado para que possa receber aporte financeiro”, afirma.

A Serra dos Tapes é uma região geográfica reconhecida, com origem histórica ligada aos povos indígenas tapes, e abrange ao menos dez municípios. No momento, o trabalho está concentrado em sete cidades que já possuem alguma oferta turística organizada. Cada uma delas integra o roteiro por meio de um “caminho” próprio, como o roteiro Morro de Amores, em Morro Redondo, ou os Doces Caminhos Rurais, em Pelotas.

Roteiros nas cidades de Pelotas, Piratini, Turuçu, Canguçu, Arroio do Padre, Morro Redondo e São Lourenço do Sul são voltados principalmente ao turismo rural, de natureza e de experiência Sítio Amoreza/Divulgação/Cidades

Entre os principais atrativos estão propriedades rurais abertas à visitação, trilhas, cachoeiras, arroios, gastronomia colonial, produção artesanal e experiências ligadas à cultura local. Apesar disso, a infraestrutura turística ainda é apontada como um dos principais desafios. “Nós temos roteiros turísticos, mas não cidades turísticas estruturadas. O visitante precisa se planejar, consultar o material e fazer contatos prévios para evitar frustrações”, explica Bastos.

A demanda por maior envolvimento do poder público motivou uma série de visitas a prefeitos e secretários municipais de Turismo. Na última quarta-feira (17), uma comitiva apresentou o projeto ao prefeito de Pelotas, Fernando Marroni, que sinalizou apoio à iniciativa e se comprometeu a colaborar na articulação regional, inclusive por meio da Associação dos Prefeitos da Zona Sul (Azonasul). A expectativa do grupo é que essa aproximação resulte em ações conjuntas de divulgação e na busca por recursos a partir de 2026.

Para a presidente da Instância de Governança Regional (IGR) da Costa Doce Gaúcha, Nívea Saraiva, também proprietária de empreendimento turístico em Pelotas, o fortalecimento do roteiro depende de uma estratégia de comunicação mais ampla. “Hoje existe estrutura para receber turistas, com rede hoteleira, gastronomia e experiências diferenciadas, mas a demanda ainda é majoritariamente regional”, avalia.

Segundo Nívea, a formalização da IGR, vinculada à Secretaria Estadual de Turismo e ao Ministério do Turismo, é um passo fundamental para acessar recursos federais. “Somente por meio de uma instância de governança reconhecida é possível captar valores do Ministério do Turismo para investir em divulgação, sinalização e informação turística”, explica. A entidade foi recentemente regularizada e pretende, a partir disso, buscar apoio financeiro para a região.

A estratégia defendida pelos empreendedores passa por campanhas de mídia e posicionamento digital. A ideia é mostrar que a Serra dos Tapes oferece experiências distintas das já consolidadas em outras regiões do Estado, como a Serra Gaúcha.

Segundo Nívea, a Serra dos Tapes reúne mais de 100 empreendimentos ligados ao lazer, à alimentação e ao turismo rural e cultural. Entre os roteiros também estão os Belos Caminhos de Arroio do Padre; o Caminho Pomerano, em São Lourenço do Sul; a Encenação Farroupilha, em Piratini; os Olivais da Serra dos Tapes, em Canguçu; o roteiro Sabores e Belezas, em Turuçu.