Corsan Aegea anuncia investimentos para o verão no Litoral Norte e Região Metropolitana

A Corsan Aegea anunciou, em divulgação realizada no sábado (20), um conjunto de melhorias para reforçar o sistema de abastecimento de água durante o verão 2025/2026, com atenção especial ao Litoral Norte e à Região Metropolitana. As ações integram um pacote de medidas estruturantes implementadas ao longo de 2025, que combina obras, investimentos em tecnologia e reforço operacional.



O planejamento leva em conta o aumento expressivo do consumo no período de verão, quando a demanda por água tratada cresce cerca de 46% e a população de municípios litorâneos pode se multiplicar por até cinco vezes. Diante desse cenário, a Companhia antecipou intervenções e modernizações voltadas à redução de vulnerabilidades históricas, ao fortalecimento da infraestrutura e ao aumento da capacidade de resposta dos sistemas. As informações são da assessoria de comunicação da concessionária.



No Litoral Norte, as ações incluem a contratação de 52 geradores para garantir a estabilidade energética das operações nos períodos de maior demanda, a perfuração de um novo poço em Tramandaí, a retomada do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto São Jorge e a duplicação do número de bombas em elevatórias, ampliando a capacidade de distribuição. Também foram intensificadas as rotinas de manutenção preventiva de equipamentos estratégicos, implantada telemetria em pontos críticos e reforçadas as equipes de atendimento e plantão.

Para o atendimento ao público veranista, a Corsan ampliou as operações 24 horas com caminhões hidrojato, hiper vácuo e pipa, especialmente durante feriados de maior fluxo. Ao longo da orla, foram instalados 14 novos chuveiros e realizados serviços de manutenção em outros 169. As equipes técnicas também intensificaram o monitoramento permanente do abastecimento em hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento.

Em julho, a empresa também tinha anunciado a execução da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Imbé, no bairro Nova Nordeste, com capacidade para tratar até 64 litros por segundo de esgoto doméstico — o equivalente a três piscinas olímpicas por dia.



No caso dos municípios da Região Metropolitana, a empresa detalhou um conjunto de intervenções voltadas ao reforço do abastecimento durante os meses mais quentes do ano. Em Canoas, a instalação de geradores nas Estações de Tratamento de Água Rio Branco e Niterói, aliada à revisão e à manutenção preventiva dos equipamentos, ampliou a segurança operacional do sistema.



Em Esteio e Sapucaia do Sul, a incorporação de novas máquinas e a instalação de um gerador dedicado na ETA de Esteio aumentaram a capacidade de distribuição em períodos de estiagem. Já em Guaíba e Eldorado do Sul, a ativação de novos reservatórios, a interligação de sistemas por meio de novas adutoras e a aplicação de telemetria em captações de rios e poços fortaleceram o abastecimento em áreas de expansão urbana.



Alvorada passou pela revitalização de estações elevatórias, a instalação de novos equipamentos, a construção de um tanque de recirculação para lavagem de filtros e a setorização de redes, medida que contribui para melhorar a pressão da água nos bairros e reduzir perdas.



Em Cachoeirinha, as melhorias incluíram a automação da Estação de Bombeamento de Água Bruta, responsável por conduzir a água captada até a ETA Rio Branco, além da substituição de equipamentos essenciais à operação. Em Gravataí, os avanços envolveram a implantação de novas bombas de captação, interligações de rede, automação na modulação remota de elevatórias e a conclusão de obras em bairros como São Luiz e Santa Cruz.