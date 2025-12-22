Porto Alegre,

Publicada em 22 de Dezembro de 2025 às 12:32

Corsan Aegea anuncia investimentos para o verão no Litoral Norte e Região Metropolitana

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Imbé, no bairro Nova Nordeste, terá capacidade para tratar até 64 litros por segundo de esgoto doméstico

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Imbé, no bairro Nova Nordeste, terá capacidade para tratar até 64 litros por segundo de esgoto doméstico

Corsan Aegea/Divulgação/Cidades
Jornal Cidades
A Corsan Aegea anunciou, em divulgação realizada no sábado (20), um conjunto de melhorias para reforçar o sistema de abastecimento de água durante o verão 2025/2026, com atenção especial ao Litoral Norte e à Região Metropolitana. As ações integram um pacote de medidas estruturantes implementadas ao longo de 2025, que combina obras, investimentos em tecnologia e reforço operacional.

O planejamento leva em conta o aumento expressivo do consumo no período de verão, quando a demanda por água tratada cresce cerca de 46% e a população de municípios litorâneos pode se multiplicar por até cinco vezes. Diante desse cenário, a Companhia antecipou intervenções e modernizações voltadas à redução de vulnerabilidades históricas, ao fortalecimento da infraestrutura e ao aumento da capacidade de resposta dos sistemas. As informações são da assessoria de comunicação da concessionária.

No Litoral Norte, as ações incluem a contratação de 52 geradores para garantir a estabilidade energética das operações nos períodos de maior demanda, a perfuração de um novo poço em Tramandaí, a retomada do funcionamento da Estação de Tratamento de Esgoto São Jorge e a duplicação do número de bombas em elevatórias, ampliando a capacidade de distribuição. Também foram intensificadas as rotinas de manutenção preventiva de equipamentos estratégicos, implantada telemetria em pontos críticos e reforçadas as equipes de atendimento e plantão.
Para o atendimento ao público veranista, a Corsan ampliou as operações 24 horas com caminhões hidrojato, hiper vácuo e pipa, especialmente durante feriados de maior fluxo. Ao longo da orla, foram instalados 14 novos chuveiros e realizados serviços de manutenção em outros 169. As equipes técnicas também intensificaram o monitoramento permanente do abastecimento em hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento.
Em julho, a empresa também tinha anunciado a execução da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Imbé, no bairro Nova Nordeste, com capacidade para tratar até 64 litros por segundo de esgoto doméstico — o equivalente a três piscinas olímpicas por dia. 

No caso dos municípios da Região Metropolitana, a empresa detalhou um conjunto de intervenções voltadas ao reforço do abastecimento durante os meses mais quentes do ano. Em Canoas, a instalação de geradores nas Estações de Tratamento de Água Rio Branco e Niterói, aliada à revisão e à manutenção preventiva dos equipamentos, ampliou a segurança operacional do sistema.

Em Esteio e Sapucaia do Sul, a incorporação de novas máquinas e a instalação de um gerador dedicado na ETA de Esteio aumentaram a capacidade de distribuição em períodos de estiagem. Já em Guaíba e Eldorado do Sul, a ativação de novos reservatórios, a interligação de sistemas por meio de novas adutoras e a aplicação de telemetria em captações de rios e poços fortaleceram o abastecimento em áreas de expansão urbana.

Alvorada passou pela revitalização de estações elevatórias, a instalação de novos equipamentos, a construção de um tanque de recirculação para lavagem de filtros e a setorização de redes, medida que contribui para melhorar a pressão da água nos bairros e reduzir perdas.

Em Cachoeirinha, as melhorias incluíram a automação da Estação de Bombeamento de Água Bruta, responsável por conduzir a água captada até a ETA Rio Branco, além da substituição de equipamentos essenciais à operação. Em Gravataí, os avanços envolveram a implantação de novas bombas de captação, interligações de rede, automação na modulação remota de elevatórias e a conclusão de obras em bairros como São Luiz e Santa Cruz.

