Pista de patinação a céu aberto é inaugurada em parque de Lajeado

A prefeitura de Lajeado inaugurou uma das primeiras pistas de patinação a céu aberto com medidas oficiais do Rio Grande do Sul. A nova estrutura está localizada no Parque Linear Engenho – Parque Ardy Storck, no trecho que interliga os Parques Ney Santos Arruda e o Parque do Engenho, no bairro Hidráulica. Após o ato de inauguração, o público acompanhou o espetáculo de patinação artística “Sonho de Natal”, que marcou oficialmente a abertura do novo espaço esportivo e de lazer para a comunidade.

Com dimensões de 25m x 50m, conforme os padrões da Federação Gaúcha de Patinagem (FGP), a pista foi construída em concreto armado, adequado para o uso de patins sobre rodas. O espaço conta com corrimãos de apoio, iluminação, bancos e arquibancada.

Conforme a prefeita Gláucia Schumacher, o projeto do parque linear surgiu como uma alternativa para dar uso qualificado a uma área antes pouco aproveitada e que sofre com alagamentos. “Estamos entregando mais uma etapa deste parque, planejado para incentivar o esporte, o lazer e a convivência”, destacou a prefeita.

Além da pista de patinação de dimensões de 25m x 50m, o piso de concreto foi estendido para fora do cercado da pista, formando um espaço destinado a iniciantes e ao preparo dos patinadores, com bancos para colocação dos equipamentos.

A pista integra mais uma etapa do Parque Linear Engenho, que é um espaço voltado ao esporte, lazer e convivência. O parque já conta com quadras de areia para vôlei e beach tennis, quadras de basquete com medidas oficiais e para a modalidade 3x3, e uma da pista de skate.

A secretária de Serviços Urbanos, Elisete da Silva Mayer, explicou que o Parque Linear representa um grande ganho para a comunidade. “Trata-se de uma área que sofre com enchentes e inundações, mas que, fora desses eventos climáticos, será amplamente aproveitada pela comunidade. Além do incentivo ao esporte, o projeto valorizou a arborização e o paisagismo”, destacou a secretária.