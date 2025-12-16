Lançado edital para obras de reforma do Lago Joaquina Bier, em Gramado

A prefeitura de Gramado lançou o edital que tem como objetivo contratar uma empresa especializada para executar a reforma, reurbanização e paisagismo do entorno do Lago Joaquina Rita Bier, um dos espaços mais emblemáticos na entrada da cidade. A licitação será realizada na modalidade de concorrência, tipo menor preço global, com sessão pública agendada para o dia 12 de janeiro. A expectativa é que as obras iniciem ainda no primeiro trimestre de 2026.

O projeto de requalificação foi desenvolvido pelo escritório OCRE Arquitetura, de Porto Alegre, e selecionado por meio de um concurso nacional promovido pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo e Secretaria da Cultura de Gramado e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS). Com uma área de aproximadamente 3,18 hectares, o novo plano propõe a melhoria da paisagem e da integração entre o lago e os espaços culturais do entorno.