Cachoeirinha deve ganhar novo supermercado ainda em 2025

O prefeito de Cachoeirinha, Cristian Wasem entregou o alvará de localização e funcionamento aos proprietários do Supermercado Curitibanos, Joel Hosel e Viviane do Prado, que tem sua inauguração prevista para antes do final deste ano na cidade. O empreendimento, em obras na avenida Flores da Cunha, parada 52, deverá gerar 80 empregos diretos e cerca de 350 empregos indiretos, fortalecendo a economia local e ampliando as oportunidades para os moradores.

A prefeitura de Cachoeirinha vem prestando apoio necessário para garantir a infraestrutura no entorno da nova unidade, facilitando o processo de implantação. “Este é mais um investimento que reforça a confiança do setor privado no crescimento de Cachoeirinha”, salientou Cristian.

A entrega do documento, feito pessoalmente pelo prefeito, contou ainda com a presença da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Trabalho e Turismo, Sueme Pompeo de Mattos, e pelo chefe do setor de Alvará da secretaria, Marco Gayer. Para Sueme, a chegada do Supermercado Curitibanos representa desenvolvimento, renda e novas oportunidades para nossa população. “Estamos comprometidos em garantir que cada empreendimento encontre em Cachoeirinha um ambiente favorável para crescer e gerar resultados positivos para a cidade.”

O Supermercado Curitibanos tem três unidades em Gravataí e terá sua primeira filial em Cachoeirinha. A data de inauguração será divulgada nas redes sociais do empreendimento.