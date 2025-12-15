Lojas físicas lideram busca por presentes de Natal em Caxias do Sul

A CDL Caxias do Sul, por meio do Núcleo de Informações de Mercado, divulgou os resultados da pesquisa de intenção de compras para o Natal 2025. A data mais aguardada do ano pelo comércio apresenta aumento no otimismo do consumidor, maior disposição para compras em lojas físicas e expectativa de tíquete médio de R$ 573,42, valor 9,4% superior ao registrado no mesmo período de 2024.

Entre os produtos mais procurados estão itens de vestuário, brinquedos, calçados, eletroeletrônicos e eletrodomésticos e itens de higiene e beleza. A maior parte dos presentes será destinada a filhos e enteados (35,9%), cônjuges (25,3%) e netos (10%).

Na comparação com o Natal de 2024, a maioria dos consumidores entrevistados planejam gastar mais em 2025. Já entre os que vão diminuir as compras, a justificativa mais recorrente é a necessidade de cortar despesas. O levantamento reforça a força do comércio local e do varejo presencial. Para 54,5% dos entrevistados, pesquisa e compra são feitas diretamente em lojas físicas, com a maioria preferindo as lojas da região central de Caxias do Sul e, em segundo lugar, o shopping center.

Ainda segundo a pesquisa, o atendimento aparece como principal elemento decisivo para a escolha do local de compra. O meio de pagamento preferido é o Pix, seguido de dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito.