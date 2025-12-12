Litoral Norte discute expansão educacional para reter talentos

O Largo do Baronda, na beira-mar de Capão da Canoa, reuniu empresas, universidades e o poder público para debater o cenário da inovação e do empreendedorismo no Litoral Norte gaúcho, que vem recebendo um fluxo constante de recursos e de novos habitantes principalmente a partir dos anos de pandemia. Esse público se reuniu no Festival de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (Fitecc Summit), cuja programação se concentrou na quinta (11) e na sexta-feira (12)

Integrado ao Capão Fest e acompanhado de feiras como a Construmar e a Arte Norte, o evento também buscou aproximar a população das iniciativas ligadas à inovação e estimular a articulação entre poder público, instituições de ensino e setor produtivo.

Responsável pela organização do encontro, o ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Júlio Ferst, destaca que o evento inaugura uma discussão estruturada sobre a necessidade de ampliar a oferta de cursos universitários no Litoral Norte. O foco está nos campi já instalados em Capão da Canoa (Unisc) e em Torres (UCS, Ufrgs e Ulbra), com a intenção de expandir graduações nas áreas de tecnologia da informação, saúde, energia, turismo, meio ambiente e sustentabilidade.

Segundo Ferst, o movimento é essencial para que a região consiga atrair empresas que demandam mão de obra qualificada e também oferecer alternativas para que jovens permaneçam no litoral. "Só entre Capão da Canoa e Xangri-Lá, há 11 mil jovens entre 17 e 24 anos prontos para entrar no ensino superior. A falta de oferta local faz com que muitos migrem para a região metropolitana e não retornem", afirma.

O Litoral Norte vive um processo de crescimento populacional acelerado desde a pandemia, intensificado pelas enchentes de 2024 que impactaram a Região Metropolitana, mas não atingiram a faixa litorânea. Empresários e profissionais que já tinham segunda residência nas praias passaram a fixar moradia na região, atraídos pela qualidade de vida, pela ampliação do trabalho remoto e pela melhoria da infraestrutura de telecomunicações.

Um dos temas debatidos no Fitecc foi o mercado da descarbonização, abordado em palestra da advogada e tributarista Carlota Bertoli. Ela destacou as oportunidades trazidas pela nova regulamentação federal do crédito de carbono e o potencial do litoral para receber empresas interessadas em produzir com menor impacto ambiental. "A região tem características ambientais particulares e, por isso, pode se beneficiar de incentivos fiscais relacionados à produção limpa, especialmente nos setores de energia, saneamento, automotivo e construção civil", explicou.

O prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, reforçou que a ampliação da oferta educacional é uma prioridade para enfrentar a evasão de jovens. "A construção civil absorve parte da mão de obra, mas não toda a demanda. Muitos jovens talentosos deixam a cidade por falta de opções de formação e trabalho", disse. O município mantém conversações com instituições para a abertura de novos cursos.

Novaski também destacou que eventos como o Fitecc ajudam a movimentar a economia no período pré-verão e estimulam a aproximação entre setor público e iniciativas de inovação. "Um município mais preparado precisa investir em educação e tecnologia para oferecer oportunidades aos seus jovens", afirmou.