Sistema de comboio na BR-470 na Serra Gaúcha será interrompido

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) alerta que, com o avanço das frentes de obra na BR-470, na região da Serra das Antas, a rodovia deverá ser totalmente liberada ao tráfego, sem necessidade de comboio, entre os dias 19 de dezembro e 4 de janeiro. A medida busca garantir melhores condições de circulação durante o período de final de ano, quando o fluxo de veículos aumenta significativamente.

A circulação em comboio, que se tornou necessária em razão dos danos estruturais provocados pela catástrofe climática de 2024, será temporariamente suspensa, proporcionando mais fluidez e reduzindo os tempos de deslocamento. A partir de 5 de janeiro, as operações especiais e o controle por comboio retornam, permitindo que as equipes retomem os trabalhos de recuperação no trecho.

O DNIT destaca que a liberação só é possível graças ao intenso esforço realizado ao longo de todo o ano, com equipes atuando de forma contínua, inclusive com trabalhos noturnos, em finais de semana e feriados, para reconstruir os pontos mais críticos da BR-470. Desde os eventos extremos registrados em 2024, que ocasionaram deslizamentos, rupturas de pista e danos severos à infraestrutura rodoviária, o órgão mantém uma operação permanente na Serra das Antas.