Duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas atinge 85% de conclusão

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já executou 85,2% da duplicação da BR-116/RS, entre os municípios de Guaíba e Pelotas. Esse percentual representa a entrega de 180 quilômetros dos 211,2 que compõem o empreendimento. O projeto inclui melhorias, como travessias urbanas, pistas laterais, retornos operacionais, pontes e viadutos. O empreendimento contemplado no Novo PAC, tem investimento total de R$ 1,6 bilhão do governo federal.

A obra é considerada de extrema importância por fazer a ligação entre a Região Metropolitana de Porto Alegre e os portos de Rio Grande e Pelotas, formando um corredor para o escoamento da produção agrícola e onde estão localizados vários pontos turísticos na região sul do estado. Atualmente, estão sendo erguidos viadutos nos dois acessos ao município de Camaquã.

No trevo norte, que faz ligação com a cidade de Arambaré, todas as vigas estão prontas e serão içadas, após a construção das travessas. Já no trevo sul, a estrutura está praticamente concluída, sendo que todas as vigas foram lançadas e, no momento, o trabalho está concentrado nos aterros das cabeceiras, na finalização do tabuleiro e pista de rolamento, além de implementação dos guardas-corpos e outros elementos de segurança.

No trecho, foi iniciada a construção da segunda parte da passagem inferior localizada no km 399,7, o que possibilitará a ligação entre a localidade Banhado do Colégio e o bairro Getúlio Vargas de forma segura. Recentemente, também foi liberado o tráfego em duas pontes, sobre os arroios Duro e do Passinho.

Entre o km 422,40 e o km 427, que inclui o núcleo urbano de Cristal, também estão ocorrendo intervenções. Para ampliar a segurança no trânsito, o trecho está recebendo ruas laterais que estão em fase de terraplanagem e aplicação de base. As novas vias permitirão, inclusive, o acesso à nova ponte sobre o Rio Camaquã que está praticamente finalizada.

Além disso, segmentos em São Lourenço do Sul (do km 455 ao km 456,1), Turuçu (do km 487,6 ao km 488,4) e Pelotas (do km 509,4 ao km 511,1) contam com frentes de obras executando diferentes etapas de pavimentação e drenagem, garantindo a conclusão dos serviços nessas localidades.