Acordo garante a construção de hospital universitário em Uruguaiana

O Ministério da Educação (MEC) realizou solenidade de assinatura do acordo de cooperação técnica (ACT) entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) para a construção do Hospital Universitário da instituição no Campus Uruguaiana, na Fronteira Oeste. A assinatura foi feita pelo ministro da Educação, Camilo Santana; pelo presidente da Ebserh, Arthur Chioro; e pelo reitor da Unipampa, Edward Pessano, na sede do MEC, em Brasília.

A expectativa é que o Hospital Universitário da Unipampa se torne referência em ensino, pesquisa, inovação e assistência multiprofissional, fortalecendo cursos de graduação, pós-graduação e programas de residência médica e multiprofissional da universidade. Além de ampliar a cobertura de serviços de saúde, a unidade deverá impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do município e de toda a região.

Durante a cerimônia, o reitor da Unipampa lembrou que o aparelho é uma antiga demanda da comunidade acadêmica, dos movimentos sociais e de toda a população da região. “Temos essa honra de ganhar um hospital federal, que vai não só qualificar a formação dos nossos estudantes, mas também melhorar a qualidade de vida de uma população que há muito tempo espera essa grande obra”, enfatizou Pessano.

A região da fronteira Oeste enfrenta um déficit de cobertura hospitalar, com ausência de hospital regional. Hoje, pacientes do município de Uruguaiana que necessitam de atendimento de média e alta complexidade precisam se deslocar até Santa Maria (365 km) ou Porto Alegre (632 km). Com a implantação do novo hospital, a intenção é reverter esse cenário e fortalecer a regionalização do atendimento no SUS.

“O termo de cooperação técnica dá início à elaboração de estudos e do projeto para a construção do tão sonhado Hospital Universitário em Uruguaiana, que vai atender toda a região. Foi feita uma avaliação da necessidade de atenção ao atendimento de saúde, considerando a relação entre a população e a disponibilidade de leitos. Também serão definidas as especialidades que farão parte desse hospital e a quantidade de leitos, toda a discussão técnica para a licitação do projeto”, explicou o ministro.

O presidente da Ebserh ressaltou o compromisso da empresa, que faz a gestão dos hospitais universitários federais, com o Sistema Único de Saúde (SUS). “É um sonho que se transforma em realidade a partir de uma necessidade efetiva. É uma região que precisa de mais SUS, de mais ciência, de mais universidade pública”, comemorou Chioro.