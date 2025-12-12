Parque do Caracol em Canela abre pré-venda para novo atrativo turístico

Anexo ao novo mirante, inaugurado no último dia 27 de novembro, o Parque do Caracol, em Canela, volta a inovar e iniciou a pré-venda de sua próxima experiência de turismo de aventura contemplativa: o ‘Corajoso’. O atrativo explora a liberdade ao permitir que os visitantes contemplem a Cascata do Caracol enquanto caminham por uma viga metálica de um pouco menos de um metro de largura, presos somente pela estrutura superior, sem apoio nas laterais.

São aproximadamente 70 metros de percurso, dos quais 45 metros acontecem em trecho suspenso sobre o Vale do Caracol, com a vista mais famosa da Cascata do Caracol, uma queda d´água de 131 metros de altura. O atrativo tem a pré-inauguração prevista para 18 de dezembro, com acesso reduzido de pessoas por hora. Os ingressos têm valor promocional de R$ 99,90 e já podem ser adquiridos no site oficial (parquecaracol.com.br).

Com duração de aproximadamente 25 minutos de uma travessia contemplativa da natureza, o ‘Corajoso’ foi projetado pelo Parque do Caracol em conjunto com duas empresas privadas. A tecnologia usada no atrativo combina um sistema de trolleys personalizado e um robusto sistema de trilhos aéreos. Além de garantir a segurança do visitante durante toda a travessia, o sistema foi desenvolvido para conduzi-lo pela viga de forma intuitiva e permitir que ele se projete até 30 graus para fora da estrutura, ampliando a sensação de coragem sobre o Vale do Caracol. Esta é a única atração desse tipo no Brasil.

“Com o lançamento desse novo atrativo, consagramos ainda mais o Parque do Caracol como uma opção de turismo de aventura na região e que oferece experiências para todos os perfis de visitantes. Agora, será possível viver uma experiência de turismo contemplativa, sentindo o vento do vale e a energia da natureza. É mais uma forma de apreciar a famosa Cascata do Caracol”, afirma Sandra Ferraz, gerente geral do Parque do Caracol. Atualmente, o Parque do Caracol oferece mais de 10 atrativos diferentes para os visitantes do parque na Serra Gaúcha.